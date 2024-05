Bursa'nın merkezinde, Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde unutulmuş bir at arabası şehir turuna çıktı, bu anlar ise şaşkın sürücüler tarafından videoya alındı. Trafikte kendine yer bulan at arabası karşısında diğer sürücüler hayrete düştü. Sahipsiz bir şekilde ilerleyen at arabası, bir süre sonra ara sokaklara dalıp gözden kayboldu.

Kaynak: İHA