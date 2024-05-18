Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul ile İzmir arasındaki otoyolun Bursa'nın şehir merkezinden geçmek yerine artık yeni bir güzergah üzerinden ilerleyeceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Yaklaşık 40 kilometrelik yeni bir otoyol inşa edeceğiz ve bu otoyol Bursa'nın içinden geçecek. İstanbul'dan gelen sürücüler, Osmangazi Köprüsü'nü geçtikten sonra Bursa'ya giriş yaparken mevcut çevre yoluna yönelmeden kuzeyden ayrılarak Bursa'yı etrafından dolup Susurluk istikametine doğru devam edecekler. Bu projeye başladık ve tamamlamak için kararlıyız" dedi.



TGRT Haber’de gündem özel programına konuk olan Bakan Uraloğlu, Osmangazi Köprüsü’nün ve İstanbul İzmir Otobanı’nın trafiğe çok önemli katkılar sunduğunu daha önceleri 8,5 saat süren yolculuğun 3,5 saate düştüğünü kaydetti. Osmangazi Köprüsü’nün günlük geçiş garantisinin 40 bin araç olduğunu, bugün ortalama 60 bin aracın köprüyü kullandığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, otobanda da 4-14 Nisan bayram tatili süresince 2 milyon 857 bin 657 aracın geçtiğini ve rekor kırıldığını hatırlattı.

Osmangazi Köprüsü’nün 2016 yılında açıldığını ifade eden Bakan Uraloğlu, “Eskiden İstanbul’dan İzmir’e 8,5 saat süren yolculuktan bahsediyoruz. Bayramlar hariç. Şu anda 3 saat hatta 3,5 saatte biten yolculuk. Bu köprü ve otoyolu yapmamış olsaydık 12 saat süren yolculuk yaşanacaktı. Kamu yatırımlarının yapılmasıyla ilgili birkaç yöntem var. Ankara İzmir otoyolunu dış kredi ile yapıyoruz. Çalışmalarımız devam eden Kapıkule Çerkezköy arasında milli bütçeden yapılan bölüm ve dış kredi ile yapılanı var. Yap işlet devret üçüncü alternatif. Burada projeyi yaparken oraya koyduğumuz sayıları geçmiş durumdayız. Öngörülen trafikle beraber, kaç lira geçiş ücreti olursa finanse edilir, bunu dikkate alarak afaki olmadan yapıyoruz. Osmangazi köprüsünde garanti edilen geçiş sayısı 40 bindir. Şu andaki ortalama günlük 60 bindir. Sayının 1,5 katına geldik. Bayramda 13 Nisanda 117 bin araç geçti ve rekor kırıldı. Ücret noktasında henüz karşılamıyor. Vatandaşımız daha rahat geçsin diye ücretleri indirim yaparak firmaya uygulatıyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün kendi işlettiği otoyolları fiyat güncelmesine dahil edelim. Osmangazi Köprüsü’nü açtığımızda geçiş ücreti 35 dolardı, 15 dolara indirip açmıştık. Aynı zamanda o dönemde 20 litre akaryakıta karşılık geliyordu. Bugün 900 lira gibi bir rakam yapar. Ancak güncelleme ile yarısına geldik. Vatandaşlarımızı ve nakliyecileri rahatlatacak bir durumda olduğumuzu söyleyebilirim” dedi.



İstanbul İzmir otobanında en yoğun bölgenin Bursa olduğuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, “Bursa’da mevcut çevre yolu aynı zamanda şehir içi gibi kaldı. Günlük araç geçişleri 100 binleri geçti. Orada daha kuzeyden ikinci bir otoyol projesine başlandı. Orayı çözeceğiz. 40 kilometre civarında yeni bir otoyol yapacağız. Bursa geçişini kapsayacak bir otoyol olacak. İstanbul’dan gelip Osmangazi Köprüsü’nü geçip Bursa’ya girişte yani Ovakça yakınlarında mevcut çevre yoluna gelmeden kuzeyden ayrılıp Bursa’yı kucaklayıp Susurluk istikametine doğru gidip bağlayacak olan bir yeni yol yapıyoruz. Başladık. Burayı rahatlatmış olacağız.” İfadelerini kullandı

Demiryolu ulaşımının rahatlamasıyla Bursa’nın daha da önem kazanacağına vurgu yapan Bakan Uraloğlu, “Eskişehir üzerinden Bursa’ya bağlanacak projemiz var. İstanbul’dan bir anda yüksek hızlı trenle İzmir’e gelecek bir bağlantı yapmış olacağız” diyerek Ankara Bursa hızlı tren projesine dikkat çekti.