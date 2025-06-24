Eşi Sevinç Aktaş ile birlikte Kafkasya göçmenlerinin ikamet ettiği Tüfekçikonak Mahallesi’ne misafir olan Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Alinur Aktaş’ı bölgede ki kırsal mahalle muhtarları ve köylüler karşıladı.

GÜRCÜ YEMEKLERİ İSTEMİŞ

Ayrıca Kafkasya göçmeni ailenin çocuğu olan eski Başkan Alinur Aktaş’ın ziyareti öncesi Tüfekçikonak Mahallesi Muhtarı Nedim Sevim’i arayarak Gürcü yemekleri istediği de öğrenildi. Yemekte karalahana ve fasulyeden yapılan Pğalilobya, tavuk etinden yapılan Pipinay, Özbek pilavı, çorba, mısır ekmeğinden yapılan Çhadi, Gürcü böreği, yoğurt ve tatlıdan oluşan bir menü hazırlandı.

Yaklaşık 50 kişinin katıldığı yemek organizasyonu samimi bir havada gerçekleştirildi. Eski Başkan Aktaş’ın programa katılan herkesle birebir ilgilenmesi ve sohbet etmesi dikkatlerden kaçmadı.

ANILAR TAZELENDİ

Geceye ilişkin bir açıklama yapan Muhtar Nedim Sevim, “Gerek İnegöl, gerekse de Bursa’da görev yapan Başkanımızla anılarımızı tazeleme imkanı bulduk. Kırsal mahallemize emekleri olan bir ismi ağırlamak bizim için mutluluk kaynağı oldu” diye konuştu.