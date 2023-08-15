Burhaniye mahallesinde meydana gelen olayda yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Olay Burhaniye mahallesi Parkyolu caddesinde bulunan apartmanın 4. Katında meydana geldi. Gece uykuya dalan Kasım A.(83), sabah uyanamadı. Eşinin uyanmadığını fark eden kadın, 112'ye haber verdi. Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri adamın ölümünü tespit ettiler. Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.