Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Hollanda Sigorta Kurumu (SVB) arasında kullanılan belgelerin, kağıt ortamında fiziki posta yoluyla gönderilmesinden vazgeçilerek elektronik ortamda güvenli e-posta yoluyla gönderilmesini sağlayacak protokol imzalandı. Tüm yazışmalar, elektronik ortama taşınmasıyla, işlemlerin hızlandırılması, fiziki postada meydana gelen gecikmelerin önlenmesi, posta masraflarının ortadan kaldırılması ve belge alışverişinin güvenli bir şekilde yapılması sağlanmış olacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Hollanda Sigorta Kurumu, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Kocaeli, Kütahya, Sakarya ve Yalova illerinde ikamet eden Türk ve Hollandalı vatandaşları, sosyal güvenlik hakları konusunda bilgilendirmek için başlattığı danışma günleri, 9 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek. Danışma hizmeti, Türkiye-Hollanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin öngördüğü sosyal güvenlik haklarına (yaşlılık, malullük, ölüm ve hastalık halinde sağlanan yardımlar) ve yurt dışında geçen sürelerin borçlanma yoluyla değerlendirilmesine ilişkin soruların Türk ve Hollandalı uzmanlarla yüz yüze yapacakları görüşmelerle cevaplandırılması sağlanacak. Danışma hizmeti, ücretsiz olarak Türkçe ve Felemenkçe dillerinde verilecek. 15 yıldır düzenlenen Danışma Günleri, kişilerin kolay erişimini sağlamak adına hem Türkiye’de hem de Hollanda’da her yıl farklı şehirlerde düzenlenmektedir.

Bursa’da gerçekleştirilen toplantıda, Ayrıca bugün SGK ile SVB arasında kullanılan belgelerin, artık fiziki ortamda değil de dijital ortamda sağlanması için imzalar atıldı. Almanya’dan sonra Hollanda ile yapılan bu anlaşmanın iki ülke insanına da kolaylık sağlayacağını belirten SGK Başkanı Dr. Raci Kaya, “İki kurum arasında yapılan yazışmaların veya gerekli evrakların kağıt ortamında fiziki posta yoluyla gönderilmesinden vazgeçilerek elektronik ortamda güvenli e-posta yoluyla gönderilmesi için bir anlaşma sağladık. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte tüm yazışmalar elektronik ortama taşınmış olacak. Bu sayede, işlemlerin hızlandırılması, fiziki postada meydana gelen gecikmelerin önlenmesi, posta masraflarının ortadan kaldırılması ve belge alışverişinin güvenli bir şekilde yapılması sağlanacak ve sigortalılarımızın işlemleri hızlanacaktır. Hızla gelişen teknoloji karşısında sosyal güvenlik kurumları da çağın gereklerine uygun hareket etmek ve çağa uyum sağlamak durumundadır. Müşterek sigortalılarımıza daha hızlı, daha kaliteli bir hizmet sunmak ve bu hizmeti en az maliyetle sunarak kaynak tasarrufu sağlamak SGK ve SVB olarak ortak hedefimizdir. Hedefimiz doğrultusunda şuanda burada, Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı arasında 05 Nisan 1966 tarihinde imzalanan ve 01 Şubat 1968 tarihinde yürürlüğe giren sosyal güvenlik sözleşmesinin uygulanmasında kullanılan formüler dediğimiz belgelerin SGK ile SVB arasında elektronik ortamda gönderilmesi için Anlaşma imzalamak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Anlaşmayla birlikte, SGK ile SVB arasında kullanılan formüler ve yazışmaların kâğıt ortamında fiziki posta yoluyla gönderilmesinden vazgeçilerek, güvenli elektronik posta yoluyla gönderilmesi sağlanmış olunacaktır” dedi.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte kazanımların neler olacağı hakkında da bilgi veren Kaya, “İşlemlerin hızlandırılması, postada meydana gelebilecek gecikmelerin önlenmesi, posta masraflarının ortadan kaldırılması, belge alışverişinin güvenli bir şekilde yapılması, kişisel verilerin korunması ve yapılacak olan belge alışverişinin elektronik arşivde saklanması hedeflenmektedir. Kurum olarak bu anlaşmayı geçen yıl 25 Mayıs’ta Almanya ile imzalamıştık. 1 Temmuz 2023 tarihinde Almanya anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle birlikte, sorunsuz bir şekilde ilerleyen bu süreçte bugüne kadar Türkiye ile Almanya arasında 33 bin adet formüler elektronik ortamda gönderilmiş ve 9 aylık dönemde yaklaşık 2 milyon Türk Lirası kaynak tasarrufu sağlanmıştır. Almanya ile başladığımız bu uygulamayı Hollanda ile daha da geliştirdiğimiz için büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade ederken yakın tarihte aynı uygulamayı Arnavutluk ile de hayata geçireceğimizi buradan duyurmak istiyorum” diye konuştu.

SVB Başkanı Simon Sibma ise, “Almanya’dan sonra bu anlaşmayı imzalayan ikinci ülke olmamız bizleri gururlandırdı. Bu anlaşmayla birlikte daha hızlı bilgi alışverişinde bulunacağımızdan şüphemiz olmasın. Yaklaşık 10 bin kişi üzerinden yapılan sigorta yazışmaları için bu önemli bir anlaşma. Zaman kazanmak açısından çok büyük kolaylık olacak. Sigortalılara daha güzel ve hızlı hizmet vermiş olacağız” dedi.