SpaceX’in Axıom 3 uçuşu, teknik kontroller nedeniyle 19 Ocak’a ertelendi. Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, bu tarihi misyonda yer alacak.

“EK SÜRE EKİPLERİMİZE FIRSAT VERECEK”

SpaceX, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın da yer aldığı Axıom 3 uçuşunun ertelendiğini duyurdu. Fırlatmanın 19 Ocak Cuma günü saat 00.49’da gerçekleşmesinin planlandığını belirten SpaceX, erteleme nedenini şöyle açıkladı:

“Axıom 3 uçuşu için 19 Ocak Cuma gününü hedefliyoruz. Ek süre ekiplerimize fırlatma öncesi kontrol listelerini ve aracın veri analizlerini tamamlama fırsatı verecek.”

SpaceX, fırlatmanın cuma günü TSİ 00.49’da yapılmasının planlandığını bildirdi.

BAKAN KACIR: “HEYECANLA BEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından erteleme ile ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

“İlk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı: 19 Ocak 2024 00:49 (Türkiye saati ile) Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz.”

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

Alper Gezeravcı, Türkiye’nin ilk astronotu olma unvanını kazanan 34 yaşındaki bir mühendis. Gezeravcı, 2022 yılında Axıom Space tarafından düzenlenen bir yarışmada Türkiye’yi temsil etmeye hak kazanmıştı. Gezeravcı, Axıom 3 uçuşunda yer alacak olan dört kişilik ekibin bir üyesi olarak Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) gidecek. Gezeravcı, bu tarihi misyon sırasında Türk bayrağını uzaya taşıyacak ve Türkiye’nin uzaydaki ilk temsilcisi olacak.

Gezeravcı, uzay yolculuğu öncesinde NASA’nın Houston’daki Johnson Uzay Merkezi’nde eğitim alıyor. Gezeravcı, eğitim sürecinde uzay aracının sistemleri, uzay yürüyüşü, acil durum senaryoları, UUİ’nin modülleri ve bilimsel deneyler hakkında bilgi ediniyor.