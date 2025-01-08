NBA’de normal sezon heyecanı 7 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets konuk olduğu Washington Wizards’ı 135-112’lik skorla mağlup ederek 24. galibiyetini elde etti. Houston’da Alperen 29 dakikada parkede kalırken, 26 sayı, 10 ribaund, 6 asist ve 2 top çalma ile oynadı. Takımda ayrıca Jalen Green 29 sayı, 8 ribaund ve Amen Thompson da 20 sayı, 15 ribaund ile mücadele etti. Ligdeki 28. yenilgisini alan Washington’da ise Corey Kispert 23 sayı, Jonas Valanciunas 18 sayı ile katkı verdi.

Atlanta son saniyede Trae Young ile kazandı

Atlanta Hawks, Delta Center’da karşı karşıya geldiği Utah Jazz’ı son anları çekişmeli geçen maçta Trae Young’ın son saniyede uzaktan attığı üçlükle 124-121’lik skorla yendi. Ligdeki 18. galibiyetini kazanan Atlanta’da Trae Young 24 sayı, 20 asistle double double yaparken, Clint Capela 18 sayı, 6 ribaund ve De Andre Hunter 17 sayı sayı, 4 ribaund ile müsabakayı tamamladı. Bu sezon 26. kez mağlup olan Utah’ta ise Lauri Markkanen 35 sayı, Colin Sexton 24 sayı ve Walker Kessler de 21 sayı ile oynadı.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 115 - Phoenix Suns: 104

Washington Wizards: 112 - Houston Rockets: 135

Dallas Mavericks: 118 - Los Angeles Lakers: 97

New Orleans Pelicans: 97 - Minnesota Timberwolves: 104

Utah Jazz: 121 - Atlanta Hawks: 124

Golden State Warriors: 98 - Miami Heat: 114

Denver Nuggets: 106 - Boston Celtics: 118