Altıeylül’de Altyapı ve Temizlik Seferberliği: Parke taşı döşeme ve hijyen çalışmaları devam ediyor.

Altıeylül Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı altyapı ve temizlik projelerine hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen parke taşı döşeme çalışmaları, Plevne, Bereketli, Köseler ve Ovaköy Mahallelerinde süratle ilerliyor. Bu projeler kapsamında toplamda 47 bin m parke taşı döşenerek, mahallelerin yıpranmış yollarının yenilenmesi ve estetik açıdan iyileştirilmesi hedefleniyor. Kırsal bölgelerde yürütülen bu kapsamlı çalışmalar, bozuk yolların tamamen onarılmasını ve bölge sakinlerinin daha konforlu bir yaşam alanına kavuşmasını amaçlıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü de, ilçe genelindeki temizlik faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Çöp konteynırlarının düzenli olarak boşaltılması, yıkanması ve ilaçlanması işlemleri, çevre kirliliğinin önlenmesi ve halk sağlığının korunması adına titizlikle gerçekleştiriliyor. Bu kapsamlı temizlik çalışmaları, belediyenin çevre sağlığı ve hijyen standartlarını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Sağlık İşleri Birimi, temizlik hizmetlerinin bir parçası olarak mahallelerde sağlık ve hijyen standartlarını artırmak amacıyla çeşitli önlemler alıyor. Temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına yönelik uygulamalar, vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmelerine destek olmayı amaçlıyor.

Altıeylül Belediyesi, bu kapsamlı altyapı ve temizlik projeleriyle ilçe sakinlerine daha kaliteli yaşam sunmayı ve yaşam alanlarını iyileştirmeyi hedefliyor.

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz günden bu yana hizmet ve insan odaklı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Altıeylül’ü daha iyi noktalara taşıma gayretimiz çalışmalarımıza yansıyor. Ekimizle birlikte 7/24 hizmet odaklı yerel yönetim anlayışımız devam edecek" ifadelerini kullandı.