Nilüfer Belediyesi, NİLKOOP iş birliğiyle 20 dönümlük alanda ekolojik şartlarda ürettiği incirleri vatandaşlara sunuyor. Nilüfer Bostan satış noktalarında yerini alan Bursa siyah inciri ve beyaz incir, aynı zamanda ihraç edilerek kent ekonomisine katkı sağlıyor.

Tarım alanında yerel üretimi destekleyen Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) iş birliğiyle 350 dekarlık alanda ekolojik şartlarda sebze, meyve, buğday ve tıbbi aromatik bitkiler yetiştiriyor. Bu kapsamda, 20 dönümlük arazide toplam 125 incir ağacı bulunuyor. Günlük olarak yaklaşık 400 kilogram incir üretiliyor, bunların 105'i Bursa siyah inciri.

Fadıllı Mahallesi'ndeki bahçeyi ve Nilüfer Bostan satış noktalarını ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, vatandaşları bu lezzetli incirleri almaya davet etti. Özdemir, sağlıklı ve kaliteli ürünler yetiştirmek için titizlikle çalıştıklarını belirterek, “Nilüfer’in verimli topraklarında kimyasal ilaç kullanmadan, doğal yöntemlerle hem siyah hem de beyaz incir üretiyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümran Ertürk’ün bilgi ve deneyimlerinden yararlanıyoruz. Amacımız, Nilüferli hemşehrilerimizin sofralarını lezzetli ve sağlıklı ürünlerle buluşturmak” dedi.

Başkan Özdemir, Nilüfer’in ünlü siyah incirinin yurtdışından da talep gördüğünü ve bir kısmının ihraç edildiğini belirtti.