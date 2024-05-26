Kapalı Çarşı'da altın fiyatları bugün de düşüş trendini sürdürüyor. Son verilere göre, gram altının alış fiyatı 2.429,43 TL, satış fiyatı ise 2.469,60 TL olarak kaydedildi. Bu durum, gram altının yüzde 0,16'lık bir düşüşle 3,92 TL değer kaybettiğini gösteriyor.

Ons altının fiyatı ise alışta 2.333,70 dolar, satışta 2.334,30 dolar seviyelerinde bulunuyor. Ons altındaki düşüş, yüzde 0,02'lik bir gerilemeyle 0,50 dolar olarak gözlemlendi.

22 ayar altının alış fiyatı 2.219,89 TL, satış fiyatı ise 2.342,50 TL seviyesinde. 22 ayar altının fiyatı, yüzde 0,16 oranında düşerek 3,70 TL değer kaybetmiş durumda.

14 ayar altının alış fiyatı 1.307,32 TL, satış fiyatı ise 1.722,50 TL olarak belirlendi. Bu altın türünde de yüzde 0,15'lik bir düşüş ile 2,53 TL değer kaybı yaşandı.

Çeyrek altın fiyatlarına baktığımızda, alış fiyatı 3.955 TL, satış fiyatı ise 4.008 TL olarak görülüyor. Çeyrek altın, yüzde 0,17 oranında bir değer kaybederek 7 TL düşüş yaşadı.

Çeyrek eski altının alış fiyatı 3.931 TL, satış fiyatı ise 3.974 TL seviyelerinde. Bu altın türü, yüzde 0,15 oranında düşerek 6 TL değer kaybetti.

Yarım altının alış fiyatı 7.935 TL, satış fiyatı ise 8.009 TL olarak belirlendi. Yarım altın fiyatı, yüzde 0,16 oranında düşerek 13 TL değer kaybetti.

Son olarak, tam altının alış fiyatı 15.822 TL, satış fiyatı ise 15.970 TL olarak kaydedildi. Tam altın fiyatında yüzde 0,16 oranında bir düşüşle 13 TL değer kaybı yaşandı.