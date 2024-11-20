Balıkesir’in Edremit ilçesinde Altınoluk Meslek Yüksekokulu’na Balıkesir Galericiler Sitesi Başkanı Cesur Kaygısız’ın desteğiyle kazandırılan konferans salonunun açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ve Yönetim Kurulu Üyeleri, yüksekokul öğretim elemanları, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Selami Selvi, açılış töreninde yaptığı konuşmada, bağışlarıyla konferans salonunun kazandırılmasına büyük katkı sunan Balıkesir Galericiler Sitesi Başkanı Cesur Kaygısız’a teşekkürlerini iletti. Selvi, “Yüksekokulumuza kazandırılan bu konferans salonu, bilimsel etkinliklerin, seminerlerin, söyleşilerin ve fikirlerin bir araya geldiği değerli bir platform olarak hizmet verecektir. Ayrıca, öğretim elemanlarımız ile Edremit halkı arasında bilimsel ve kültürel bir köprü oluşturacağına inanıyorum,” dedi.

Prof. Dr. Selvi, salonun planlanmasında emeği geçen Yüksekokul Sekreteri Ersin Kocabıyık’a ve hazırlık sürecinde özverili bir şekilde çalışan idari personele de teşekkür etti. Konferans salonunun açılışıyla Altınoluk Meslek Yüksekokulu’nun bilimsel ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yaparak bölge halkına da katkı sağlayacak bir merkez olacağı vurgulandı.