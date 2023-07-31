Mahmudiye mahallesinde meydana gelen olayda Suriye uyruklu şahıslar arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
Olay Mahmudiye mahallesi Artezyen sokakta meydana geldi. Halid Kenakeriye(33) ile Muhammed Salih Halak(28) arasında alacak verecek nedeniyle kavga çıktı. Kavgada Halit, amcasının oğlu Muhammed'i karnından bıçakla yaraladı. Polis otosuyla Acil servise getirilerek tedavi altına alındı. İlk tedavinin ardından yaralı, ameliyata alındı. Kaçan Şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.