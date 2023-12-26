Türkiye’deki ikinci elektrikli aracı olma özelliğini taşıyan, 90 kilometre maksimum hıza ulaşan aracın Şarj menzili 180 km. 3 kişilik kapasiteye sahip araç, 370 litre bagaj hacmi ile dikkatleri üzerine çekiyor.

ÖĞRENCİLER İLGİ GÖSTERDİ

Okulun bahçesinde sergilenen ve genç yaşa hitap eden araç, öğrencilerin ilgisini çekerken beğenisini de kazandı.

Tanıtıma katılan Amperino Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Özbek de öğrencilere önemli bilgiler verdi.

Öğrencilere nasihat veren Özbek, "Asya pazarı hazırlıklarımızı tamamladığımızda Allah nasip ederse ülkemize, şehrimize L-7 sınıfı dediğimiz, 16 yaşında gençlerin kullanabileceği ehliyet sınıflamasıyla bir elektrikli araç markası hediye edebiliriz ülkemize diye çalışıyoruz. 1999 yılından bu yana yani ben işe başladıktan sonra büyük oğlum Mimar Sinan dünyaya gelmiş. Mimar Sinan da benim meslektaşım. Ben normalde okullarımı İnegöl’de okumuştum. Daha sonra Bursa’da mühendislik fakültesinde makine bölümünü bitirdim. Üniversitenin 3., 4. sınıfında iken özellikle mobilya sektörüyle ilgili plan yapmaya başlamıştım. Mobilya sektöründeki ailelerimize, evimize uygun, planından sonra mühendislik formasyonumuz gereği teknolojiden hiçbir zaman uzak kalmadık. Özellikle mesleğimizle ilgili 2006 yılında Metal yan sanayi şirketi oluşturmuştuk. Erhun Metal dediğimiz, rahmetli kardeşimizin adını vermiştik. Aslında otomobil şirketimizin ilk ar-ge prototiplerini Erhun Metal’de çalışmış oluyoruz. Ana laboratuvarımız orada şu anda. Bugüne kadar mobilyacılıkla bu zamana kadar gelmiş olduk. 49 yaşındayım, 4 çocuk babasıyım. İkiz kızlarım geçen yıl buradan mezun oldu. Bir kızımız ekonomi diğer kızımız iç mimarlığa gittik. Mimar Sinan yine endüstri ve makine mühendisliğini çift ana dal ile bitirdi. O da şu anda master programı için Londra ‘da yaşıyor. Muhammed Yekta da eğer buradaysa bizim meslektaşımız olmak istiyor. Öncelikle kıymetli çocuklar sizler çok çok değerlisiniz. Ben eminim çok kıymetli anne babaların evlatlarısınız. Ama mutlaka bir de hayatımıza, geleceğimize bir yön veriyorsunuz. Bu ülkemiz çok bereketli topraklar. İnegöl çok bereketli bir şehir. Fakat hep beraber İnegölcülük tutkusuyla şehrimizden kazandıklarımızı şehrimize verme tutkusu. Ben eminim birçok arkadaşımız İnegöl’ de yaşayacak. İnegöl’de bir şeyler ürün ya da hizmet üretecek. Ailelerine, şehirlerine, ülkesine hizmet edecek." dedi.