Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı’na Avrupa Şampiyonası için "Haydi Bir Daha" diyerek klip hazırlandı.

Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa’da 16 takımın katılımıyla 1-8 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda boy gösterecek. Üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olmak isteyen Ay-Yıldızlılar için özel klip hazırlandı. Sözlerini Muttalip Gülşen’in yazdığı, Erdoğan Tozoğlu’nun bestelediği ve aranjörlüğünü Süleyman Yiğenoğlugil’in üstlendiği,

"Haydi Bir Daha" diyerek hazıralanan klipte maneviyat yüklü anlar yer alıyor.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda Türkiye, Fransa, Yunanistan, Polonya, İskoçya, Almanya, İngiltere, Gürcistan, Belçika, İspanya, İsrail, İrlanda, Azerbaycan, İtalya, Hollanda ve Ukrayna yer alacak.

Milli Takım, grup aşamasındaki maçlarını Camille Fournier Stadı’nda oynayacak.