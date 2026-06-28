2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu eşleşmeleri belli oldu.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda grup aşaması maçları tamamlandı. 12 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar ile 'en iyi 3.'ler' kontenjanından 8 takım adını son 32 turuna yazdırdı.
Türkiye'nin de mücadele ettiği D Grubu'nda ABD ve Avustralya ilk 2 sırada yer alarak üst tura yükseldi. Paraguay ise 4 puanla 'en iyi 3.'ler'e dahil oldu.
2026 Dünya Kupası son 32 turunda eşleşmeler ve maç programı (TSİ) şöyle:
28 Haziran Pazar
22.00 Güney Afrika - Kanada
29 Haziran Pazartesi
22.00 Brezilya - Japonya
23.30 Almanya-Paraguay
30 Haziran Salı
04.00 Hollanda - Fas
20.00 Fildişi Sahilleri - Norveç
1 Temmuz Çarşamba
00.00 Fransa - İsveç
04.00 Meksika - Ekvador
19.00 İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
23.00 Belçika-Senegal
2 Temmuz Perşembe
03.00 ABD - Bosna Hersek
22.00 İspanya - Avusturya
3 Temmuz Cuma
02.00 Portekiz - Hırvatistan
06.00 İsviçre - Cezayir
21.00 Avustralya - Mısır
4 Temmuz Cumartesi
01.00 Arjantin - Yeşil Burun Adaları
04.30 Kolombiya - Gana