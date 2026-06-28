2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu eşleşmeleri belli oldu.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda grup aşaması maçları tamamlandı. 12 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar ile 'en iyi 3.'ler' kontenjanından 8 takım adını son 32 turuna yazdırdı.

Türkiye'nin de mücadele ettiği D Grubu'nda ABD ve Avustralya ilk 2 sırada yer alarak üst tura yükseldi. Paraguay ise 4 puanla 'en iyi 3.'ler'e dahil oldu.

2026 Dünya Kupası son 32 turunda eşleşmeler ve maç programı (TSİ) şöyle:

28 Haziran Pazar

22.00 Güney Afrika - Kanada

29 Haziran Pazartesi

22.00 Brezilya - Japonya

23.30 Almanya-Paraguay

30 Haziran Salı

04.00 Hollanda - Fas

20.00 Fildişi Sahilleri - Norveç

1 Temmuz Çarşamba

00.00 Fransa - İsveç

04.00 Meksika - Ekvador

19.00 İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti

23.00 Belçika-Senegal

2 Temmuz Perşembe

03.00 ABD - Bosna Hersek

22.00 İspanya - Avusturya

3 Temmuz Cuma

02.00 Portekiz - Hırvatistan

06.00 İsviçre - Cezayir

21.00 Avustralya - Mısır

4 Temmuz Cumartesi

01.00 Arjantin - Yeşil Burun Adaları

04.30 Kolombiya - Gana