Kocaeli Büyükşehir Konservatuvarı Oda Orkestrası, yıllarca unutulmayacak konser ile klasik müzikseverlerle buluşacak. Engin Şen şefliğindeki Oda Orkestrası, 21 Şubat Cuma akşamı Baroktan Anadolu’ya adlı konserinde ünlü Çellistanbul Quartet topluluğunu ağırlayacak. İstanbul Devlet Senfoni ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestralarının akademisyen sanatçılarından Murat Berk, Melih Kara, Münif Akalın ve Yusuf Çelik’ten oluşan topluluk, Anadolu tınılarını senfonik ortamda seslendirecek. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek konser saat 20.00’de başlayacak. Anadolu’ya ait eserlerin senfonik ortamda seslendirileceği gecede, klasik dönem bestecisi Antonio Vivaldi’den Aşık Veysel’e uzanan bir repertuvar sunulacak. Ücretsiz konsere tüm Kocaelili sanatseverler katılabilecek.

Türkiye’nin en önemli quartetlerinden Çellistanbul Quartet, 2002 yılında kuruldu. Türkiye ve Avrupa’da birçok ünlü orkestra ile konserler gerçekleştiren topluluk, viyolonsel sanatçısı Murat Berk’in önderliğinde sanat yaşamına başladı.