Bursa’da otomobil anayolda ters şeride girdi. Kilometrelerce ters şeritte süratle ilerleyen sürücü kazaya davetiye çıkarırken, o anlar kameraya anbean yansıdı.

Bursa Yenişehir Yolu üzerinde anayolda ters yöne giren otomobil sürücüsü, geri dönmek yerine ters yönde kilometrelerce ilerledi.

Diğer sürücülerin uyarılarına rağmen yolundan dönmeyen sürücü ne kendini, ne de başkalarını düşündü.

Şans eseri kazaya karışmayan sürücü yürekleri ağza getirirken, bir süre sonra bağlantı yoluna girip gözden kayboldu.