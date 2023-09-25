Ankara Valiliği, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Mamak Gökçeyurt Mahallesi'nde bulunan TÜBİTAK SAGE tesisinde saat 16.40'da atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucunda bir vatandaşımız olay yerinde eks olmuştur. Gerekli adli ve idari inceleme derhal başlatılmıştır" denildi