Bursa ve İnegöl’de leylek göçünün erken başlaması kış ayının bu yıl soğuk ve yağışlı geçeceğinin habercisi oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi her yıl rutin olarak yapılan dere ve kanalizasyon rögar temizliklerini öne aldı. Kışa hazırlık kapsamında şehir içinde kalan 4 dere ve 2940 adet kanalizasyon rögarlarının temizliği için eş zamanlı çalışmalar başlatıldı.

BUSKİ kaynaklarından alınan bilgiye göre Mahmudiye Mahallesi Bedre deresinde başlayan temizlik çalışmaları, Kalburt deresi, Akhisar ve Yenice derelerinin temizliği ile devam edecek.

İnegöl’de ki derelerde başlatılan uygulama kapsamında, dere tabanlarında ve yanlarında yer alan kargı, ot, çöp ve katı malzemeleri dere yatağından temizleniyor. Dere temizlikleri ile derelerin akış karakteristiklerinin sağlıklı işleyişi ve yağış dönemlerinde olası taşkın risklerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Bilindiği üzere İnegöl bölgesinde geçtiğimiz yıllarda yoğun yağışlar nedeniyle taşma noktasına geliyordu.

BUSKİ ayrıca yağışlı günlerde kanalizasyon rögarlarında yaşanan sorunları da bertaraf etmek amacıyla ilçenin tamamında yer alan 2940 adet bölgede temizlik yapmaya başladı. Temizleme çalışmaları esnasında ortaya çıkan görüntüler belediye işçilerini bile şaşırttı.

Vatandaşlarının bazılarının koku gelmemesi için rögarların üstlerini kapattıkları görülürken, bir çoğunda ise rögar içlerinin atık kağıt, sigara izmariti, kum ve çöplerle doldurulduğu tespit edildi.

Yoğun yağışlı günlerde bu rögarların büyük önem arz ettiğini belirten yetkililer, vatandaşların bu gider alanlarını temiz tutmalarını istedi.

Bu arada yetkililer leylek göçünün erken başlamasıyla 2023-2024 kış sezonun soğuk ve yağışlı geçeceği tahmininde bulunarak, tarihe geçecek soğuk hava olaylarının yaşanmasının bile mümkün olabileceği uyarısında bulundular.