Doğal doğum ve sağlıklı gebelik süreci konularında bilgi edinmek isteyen 15 katılımcı, hastanenin uzman doktorları tarafından verilen değerli eğitimlere katılıyor.

Bu kapsamda eğitim programının amacı, anne ve bebek sağlığını ön planda tutarak, anne adaylarına hem gebelik süreci hem de doğum hakkında gerekli bilgileri vermek ve bilinç kazandırmakta olup, Program da birçok branştan doktor katılımcılara eğitim veriyor.

Koordinatör Emine Ayanoğlu, "Eğitimlerimiz sayesinde anne adaylarımız, sağlıklı bir gebelik süreci geçirmeleri ve doğal doğumu tercih etmeleri konusunda bilgi sahibi oluyorlar. Amacımız, annelerin ve bebeklerin sağlıklarını en üst düzeyde tutmak ve doğru bilgilendirmeyi sağlamaktır" şeklinde ifadelerine yer verdi.

Katılımcılar, eğitimlerden oldukça memnun olduklarını belirterek, aldıkları bilgilerin hem gebelik süreçlerine hem de doğuma yönelik kaygılarını azalttığını ifade ettiler.

Ayrıca, anne adayları, programın sonunda daha bilinçli ve hazırlıklı olduklarını dile getirdi.