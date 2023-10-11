Bağcılar ilçesinde yaşanan korkunç olayın ardından, Ali Sayan'ın (27) annesi Havva Sayan'ı (58) öldürdükten sonra kafasını kesip sokağa atan davada ilerlemeler kaydedildi. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın son duruşmasında, Adli Tıp Kurumu raporu dava dosyasına ulaştı ve korkunç ayrıntıları ortaya koydu.

Raporda, maktulün başı, elleri ve ayaklarının ölümünden sonra kesildiği vurgulandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanığın suç işlerken uyuşturucu madde etkisi altında olduğunu kabul etse de, bu maddeyi kendi isteğiyle aldığını belirtti ve bu nedenle en üst düzeyde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyeti konusunda kesin bir değerlendirme yapılabilmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan bir rapor alınmasına karar verdi ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

İddianameye göre, Ali Sayan, annesi Havva Sayan'ı öldürdükten sonra alınan kan ve idrar örneğinde uyuşturucu madde tespit edilmişti. İddianamede, Havva Sayan'ın vücudunda 13 kesici ve delici alet yarası bulunduğu ve bunlardan 8'inin ölümcül nitelikte olduğu ifade edilmişti. Ali Sayan, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek üstsoydan akrabayı kasten öldürme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla ve 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.