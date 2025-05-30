Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 4.'sü düzenlenen Uluslararası Yörük Türkmen Festivali, renkli görüntülere sahne olan temsili Yörük göçüyle başladı.ANTALYA (İGFA) - Birbirinden renkli ve geleneksel kıyafetleri, atları, deve kervanları ve davul zurna eşliğinde Antalya sokaklarında temsili Yörük Göçü gerçekleşirken, yerli ve yabancı ziyaretçiler meraklı gözlerle izledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Yörük Göç’ünü tarihi belediye binası önünde karşılarken, davul zurna eşliğinde oyunlar oynayan Yörüklere eşlik etti.

Antalya’da 3 gün boyunca Yörük kültürünün tüm yönleriyle tanıtılıp yaşatılacağı 4. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festival, geleneksel temsili Yörük göçü ile şenlendi. Yörük göçünde Türkiye’nin dört bir yanından gelen Yörük derneklerinin temsilcileri, Türki Cumhuriyetleri’nden gelen misafirler geleneksel kıyafetleri ile develer ve atlar eşliğinde renkli görüntüler oluşturdu.

GÖÇ DUASIYLA BAŞLADI

4. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali için Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) TBMM Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İl Genel Koordinatörü PM Üyesi Ali Abbas Ertürk, CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, Mustafa Erdem, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, ilçe belediye başkanları, Yörük-Türkmen dernek temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ANTALYA SOKAKLARINDA DEVE KERVANLARI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. İsmail Baha Sürelsan Halk oyunları ekibi ve Ankara seğmen grubu gösteri yaptı. Daha sonra göç duasının okunmasıyla Yörük göçü başladı. Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan Yörük göçünde Başkan Muhittin Böcek, beraberindekilerle birlikte Karaalioğlu Parkı’na kadar yürüdü. Yörük kültürüne has kıyafetleri ile Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen Yörükler, Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası eşliğinde temsili göç yaptı. Yörükler, Cumhuriyet Meydanı’ndan Karaalioğlu Parkı’na kadar süren güzergah boyunca büyük ilgi çekti. Yerli ve yabancı ziyaretçiler develer, atlar ve yöresel kıyafetleriyle Yörük göçünü meraklı gözlerle izlerken, bol bol fotoğraf çekti. Antalyalılar da temsili göçe alkışlarla destek verdi.

BAŞKAN BÖCEK OYUN HAVALARINA EŞLİK ETTİ

Temsili Yörük Göçü yürüyüşü, Karaalioğlu Parkı’ndaki Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı önünde sona erdi. Başkan Muhittin Böcek, belediye önünde korteje katılan misafirleri tek tek selamlayarak fotoğraf çektirdi. Başkan Muhittin Böcek, yörüklerin davul zurna eşliğinde oyun havalarına da eşlik etti. Yurt dışında gelen misafirlerde yöresel kıyafetleriyle renkli görüntüler oluştururken, dans ve müzikleriyle festivale renk kattı.

ÜÇ GÜN BOYUNCA KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Bir Yörük çocuğu olarak, Yörük Türkmen Festivalini başlatmaktan ve ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Bugün festivalimizin dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Yörük Göçü’nün duasını yaptık, yurtiçi ve yurt dışından gelen bütün belediye başkanlarıma, Türki Cumhuriyetlerden Orta Asya’dan gelen Yörük kardeşlerime teşekkür ediyorum. Sayın Valimiz, Kaymakamlarımız, CHP Grup Başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır, milletvekillerimiz, siyasi partilerimiz herkes burada. Türkiye’den 17 belediye, yurtdışından 15 belediyenin katılımıyla Yörük Türkmen Belediyeleri Forumunu düzenledik. Gelecek nesillere yörük kültürünü anlatmaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Festivalimiz çok renkli görüntülerle başladı. 3 gün boyunca Döşemealtı Piknik Alanı’nda yörüklerin kültürlerini tanıtacak, etkinlik ve gösterilerle vatandaşlarımızla birlikte olacağız” dedi.