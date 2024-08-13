Aras Kargo, Türkiye’de sürdürdüğü teslimat dolapları entegrasyonunu Aras Digital ile Avrupa’da da hayata geçiriyor. Aras Digital’in geliştirdiği yazılım sayesinde lojistik şirketlerinin teslimat dolaplarıyla kolaylıkla entegre olabildiği proje, Avrupa’da ilk olarak Slovakya’da kullanılmaya başladı.

Türkiye’nin önde gelen kargo şirketlerinden Aras Kargo’nun da bünyesinde bulunduğu Avrupa lojistik devi Avusturya Postanesi, Avrupa’daki iştiraklerinin teslimat dolabı ağını Aras Digital ile yenilikçi ve çevre dostu bir yaklaşımla genişletiyor. Aras Digital, sürekli daha iyiyi hedefleyen hizmet anlayışı ile hayatı kolaylaştırmaya devam ederken, Avusturya Postanesi ve iştiraklerinin ülkelerinde geliştirdiği yeni ürün ve projelerle global marka olma yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Aras Digital’in geliştirdiği yeni Locker Operating System (LOS) yazılımıyla çevreci teslimat dolapları ağında önemli bir dönüşüm hedefleniyor.

“Avrupa’ya teknoloji ihraç ediyoruz”

Aras Kargo Genel Müdürü ve Aras Dijital Yönetim Kurulu Başkanı Utku Ayyarkın konuyla ilgili şunları söyledi: “Şirket olarak, operasyon şirketinden teknoloji şirketine dönüşürken dağıtım, teslimat, operasyon ve müşteri deneyimi gibi işimizin tüm aşamalarını değişen tüketici beklentilerine daha da uygun hale getirdik. Elimizdeki operasyonel veriyi işleyerek yapay zekâ uygulamalarıyla en etkin şekilde yönetmeye ve bu sayede kişiselleştirilmiş, esnek ve kullanıcı deneyimine odaklanan hizmetler sunmaya odaklandık. Bugün Aras Digital ile Avrupa’ya teknoloji ihraç ediyoruz. Geliştirdiğimiz teknoloji çözümlerini ürünleştirip ticarileştiriyor, Aras Kargo ve Avusturya Postanesi’nin Orta ve Doğu Avrupa’daki iştirakleri için 8 ülkede anahtar teslim projeler hayata geçiriyoruz. Sektörel uygulamalarda Aras Digital’in bir dünya markası olmasını hedefliyoruz.”

“Teslimat süreçlerini kolaylaştırıyor”

Aras Digital Genel Müdürü Gökay Burak Akkuş ise “Aras Digital olarak hayata geçirdiğimiz yenilikçi adımlarla, Türkiye’ye ek olarak Avrupa’da da hizmet ağımızı genişletmeye hız kesmeden devam ediyoruz. Bu kapsamda, teslimat dolapları ağında daha esnek, ekonomik ve sürdürülebilir çözümler sunan yazılımımızla sektörde önemli bir açığı kapatıyoruz. Geliştirilen yazılım, teslimat dolapları ve lojistik firmalarla entegre olarak lojistik şirketlerinin ve kullanıcıların bu teslimat dolaplarına erişimini ve kullanımını kolaylaştıran bir sistem sağlıyor. Takip sistemi özelliğiyle dolapların konumu ve mevcut kapasiteleri de görüntülenebiliyor. Bu yazılımla dolapların Avrupa genelindeki kullanımını yaygınlaştırarak hem lojistik firmalarının hem de teslimat dolabı üretici firmalarının işlerini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Güneş enerjisiyle çalışan bu dolaplar sayesinde elektrik şebekesinin olmadığı yerlerde de konumlandırma yapılabildiğini belirten Akkuş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizimle entegre olan bütün lojistik firmaları, ticari anlaşmalara bağlı olarak bu teslimat dolaplarını kullanabiliyor. Online alışveriş sırasında sipariş teslim noktası olarak bu dolapları tercih eden kullanıcılar, teslimat süreçlerini de sistem üzerinden takip edebiliyor. Bu sistem, lojistik firmalarının teslimat süreçlerini de kolaylaştırıyor. Avrupa genelinde yaygınlaştırılması hedeflenen projemiz, ilk olarak Slovakya’da, Slovak Parcel Services Genel Müdürü Ján Turek ve ekibinin değerli katkılarıyla kullanılmaya başlandı. Yakın gelecekte Avusturya Postanesi’nin iştiraklerinin olduğu Macaristan, Bulgaristan, Slovenya, Hırvatistan ve Avusturya’da da kullanılmaya başlanacak.”

Ürün geliştirme sürecinde Avusturya Postanesi ve iştiraklerinden değerli lojistik profesyonellerinin katkılarıyla global bir ürün geliştirdiklerini ifade eden Akkuş, iş birliği ve ortak akıl ile lojistik sektöründe fark oluşturmak istediklerini belirtti.

Bağımsız, esnek ve ekonomik çözüm

Yapılan açıklamaya göre, çevreci teslimat dolapları, geleneksel teslimat dolaplarındaki elektrik ihtiyacına son veriyor. Elektrik bağlantısı gerektirmeyen bu dolaplar, güneş enerjisiyle çalışıyor ve yüksek verimli bataryaları ve Aras Digital’in optimize sistemi sayesinde günlerce kullanımda kalabiliyor. Kapalı havalarda da bataryaları sayesinde çalışmayı sürdüren çevreci dolaplar, 7/24 erişime açık bir şekilde, uygulamanın geliştirdiği sistemle minimum enerji tüketimi ile optimize ediliyor.

Uçtan uca teknoloji

Projeye yenilikçi çözüm getiren LOS, geliştirilmiş özellikleriyle teslimat dolaplarının uzaktan kontrolünü kolaylaştırıyor. Farklı üreticiler tarafından üretilen teslimat dolaplarını tek bir yazılımla çalıştırma yeteneği sunan LOS; herhangi bir ek geliştirmeyi hızlı ve maliyet etkin bir şekilde yapma imkânı tanıyor. LOS ayrıca batarya seviyelerini izleyerek sürdürülebilir ağ yönetimi sağlıyor.

Global pazarda güçleniyor

Ar-Ge çalışmaları yaparak geliştirdiği yazılım çözümlerini ürünleştirip ticarileştiren uygulama, Aras Kargo ve Avusturya Postanesi’nin Avrupa’daki iştirakleri için 8 ülkede anahtar teslim projeler gerçekleştiriyor. Aras Digital tarafından geliştirilen yazılımlar, günümüzün ve geleceğin lojistik teknolojilerine uygun, çevreci ve sürdürülebilir hedeflerle hayata geçiriliyor. LOS Projesi de bu kapsamda Aras Digital’in Türkiye’de yazılım üretip yurt dışına ihraç eden bir teknopark firması olarak global pazarda yerini güçlendiriyor.