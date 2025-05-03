Sakarya’nın Karasu ilçesinde arazide kimliği belirsiz kişilerce yakılan ateş rüzgarın etkisiyle yayıldı. Yaklaşık 60 dönümün zarar gördüğü bölge dron ile havadan görüntülendi.

Yangın, Karasu Mahallesi Küçükboğaz mevkiinde çıktı. Kimliği belirsiz kişilerle yakıldığı iddia edilen ateş, kısa sürede rüzgarın da etkisi ile etrafa yayıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, alevlerin daha fazla yayılmaması için yoğun çaba sarf etti. Uzun süren söndürme ve soğutma çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınarak bölgedeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yaklaşık 60 dönüm arazinin zarar gördüğü bölgede yaşayan mahalle sakini Şengül Turaman, "Dışarıya doğru baktığımda alevlerin derenin arka tarafından geldiğini gördüm. Hemen itfaiye ekiplerine haber verdik. Yanan bölgede kuşlar vardı onlar da telef oldu çok üzüldüm. Gelişi güzel ateş yakılmasın, birçok hayvan telef oldu. İtfaiye ekipleri burada çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Konu ile alakalı inceleme başlatılırken, yanan bölge havadan dron ile de görüntülendi.