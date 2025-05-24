Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy İmrahor Mahallesi’nde gerçekleşti. Gece saatlerinde yol kenarında oturan gençler, adeta facianın eşiğinden döndü. Bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaldırımda oturan gençlere çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı. Kaza anı görüntülerinde, otomobilin oturan çocukları es geçerek kaldırıma çıktığı görüldü. Kazadan sonra gençler sürücünün yanına giderek yardımcı olmaya çalıştı. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaynak: İHA