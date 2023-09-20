Bir Türk lisesinde çekildiği iddia edilen görüntüler, toplumsal bir infiale yol açtı. Görüntülerde, bir lise öğrencisinin elindeki Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla saygısızca davrandığı anlar kaydedildi.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan bu görüntüler, kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılandı. İnternet kullanıcıları, bu tür saygısızlık ve müstehcen davranışların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak tepkilerini dile getirdi.

Lise öğrencisinin Atatürk'ün fotoğrafıyla ilgili sergilediği rahatsız edici davranışlar, yerel yetkililer tarafından da ciddi bir şekilde ele alındı. Valilik tarafından yapılan resmi açıklamada, "20 Eylül 2023 tarihinde sosyal medya platformlarında dolaşıma giren görüntülerde, bir kişinin Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına karşı saygısızca davrandığı tespit edilmiştir. Söz konusu kişinin kimliği tespit edilmiş ve olayın faillerinden olan A.E.S (17) adlı şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bu olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.