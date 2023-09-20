Tarım ve Orman Bakanlığı, alkollü içki sunumu ve satışı ile tütün mamulleri satışının yasaklandığı sağlık, eğitim, öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerin yerleşkelerini de kapsayacak şekilde genişleten bir yönetmelik değişikliği yayımladı. Bu yeni düzenlemeye göre, söz konusu yasaklar artık bu yerlerin yerleşkeleri içinde de geçerli olacak. Ayrıca, alkollü içki satışı yapılan yerlerin içinde veya bağımsız olmayan bölümlerinde faaliyet gösterenlere tütün mamulü veya alkollü içki perakende satış belgesi verilmeyecek. Ancak, konaklama tesisleri, mesire yerleri ve kamp alanlarında bu kuralın uygulanmayacağı belirtildi.