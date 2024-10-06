Bilecik Belediyesi tarafından, çevreyi korumak adına başlatılan projeyle atık yağlar toplanacak ve bunun karşılığında vatandaşlara 1 öğün yemek verilecek.

Bilecik Belediyesi tarafından, çevreyi ve doğayı korumak adına başlattığı bir yeni proje daha faaliyete geçiyor. Bilecik Belediyesi tarafından başlatılan uygulama kapsamında toplanacak atık yağlar, geri dönüşüme kazandırılacak, çevre ve doğanın korunması sağlanacak.

Bilecik Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen çalışmanın ilk etabında mahalle muhtarlıkları önlerine atık yağ depoları konuldu. İlk etapta anlamlı çalışmayla 5 litre atık yağ biriktiren vatandaşlara Bilecik Belediyesi Sosyal Tesislerinde bir öğün yemek ikram edilecek.

Vatandaşlar topladığı 5 litre ve üzeri atık yağ için 0228 214 90 00 numaralı telefonları arayarak evinden teslim edip, yemek bileti alabilecek. 2. etapta ise birçok mahalle muhtarlıklarının önündeki noktalara bırakılan depolarda yağlar, belirli zamanlarda toplanacak.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı yaptığı açıklamada örnek uygulama hakkında şu bilgilere yer verdi:

"Bilecik Belediyesi olarak ’Sıfır Atık’ kampanyası kapsamında yürüttüğü uygulamalarına bir yenisini daha ekledik. Geri dönüşüm ve çevre konusunda büyük hassasiyet gösteriyoruz. Evsel atık yağların toplanıp geri dönüştürülmesiyle doğayı koruyacak ve ülke ekonomisine katkı yapacak projenin ilk etabı bu hafta itibariyle başladı. Atık miktarının en aza indirilmesi ve geri dönüştürülebilir nitelikteki atıkların doğru bir şekilde toplanıp değerlendirilmesi çevre açısından büyük önem taşımaktadır. Bilecik Belediyesi olarak bu konuda gerekli tüm destek ve takibi yapmaya çalışacağız."

3. etapta ise 5 litreden fazla atık yağ toplanması halinde ev ve adreslerden alınacağı bilgisini veren Subaşı, "Vatandaşlarımız evlerinde biriktirdikleri atık yağları bu noktalara ve belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne getirip bırakabilirler. Ayrıca vatandaşlarımızın evlerinde biriktirdikleri atık yağların 5 litre ve daha fazla olması durumunda ise ekiplerimiz tarafından adreslerinden alınacaktır. 2. etapta ise tüm muhtarlıklarımızda ve en az 2 ve daha fazla bloklu sitelerimizde de toplama noktaları oluşturularak daha fazla vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.