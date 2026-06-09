Güngören’de 14 yaşındaki saldırgan tarafından bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması başladı. Dava öncesi konuşan acılı anne Gülhan Ünlü “Bütün çocuklarımızı korumak istiyoruz. Bir an önce yasanın çıkmasını istiyoruz. İnfaz kanununda değişikliklerin yapılmasını istiyoruz. Emsal karar istiyoruz. Hiçbir indirimin uygulanmasını istemiyoruz” dedi.

14 yaşındaki E.Ç.'nin 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmaya, tutuklu çocuk sanık E.Ç., Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Ünlü, babası Cüneyt Çağlayan'ın da aralarında bulunduğu 5 müşteki ve 4 mağdur ile taraf avukatları da katıldı.

Duruşmaya, kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ve izleyiciler alınmadı. Duruşma salonunun önünde ve koridorda geniş güvenlik önlemi alındı.

“ÇOCUKLARIMIZIN MEZARINA BAKIYORUZ”

Öldürülen Atlas’ın annesi Gülhan Ünlü, duruşma öncesinde adliye önünde konuştu. Ünlü, aylardır bugünü beklediklerini, olaya 4 kişinin daha iştirak ettiğini, bu kişilerin de tutuklanması gerektiğini söyledi.

Ünlü, şöyle konuştu: Bu katillerin aileleriyle görüşmesini istemiyoruz. Biz çocuklarımızla görüşemiyoruz çünkü. Biz çocuklarımızın mezarına bakıyoruz.

DURUŞMADA GERGİN ANLAR

Öte yandan duruşmada Atlas'ın teyzelerinin şüpheli E.Ç.'yi gördüğü anda ailesine yönelik kullandığı "İtine sahip çık. Doğurmakla anne olunmuyor" ifadeleri sonrası da gergin anlar yaşandı. Aile salondan çıkarıldı. Duruşmaya ara verildi.

“ÇOK CESURCA İŞLEMİŞ, ÇOK BİLİNÇLİ YAPMIŞ”

Duruşmaya ara verilmesinin ardından yeniden açıklama yapan acılı anne anne Gülhan Ünlü, "Ya katil zaten önümüzden geçti. Geçerken, ilk giriş anında yüzüme baktı, gözlerime baktı. Orada içerde zaten bir arbede yaşandı. Çok cesur, çok cesurca işlemiş zaten. Çok bilinçli yapmış. Yaptığını tamamen 'ben yaptım ama hiçbir sebebe dayayamıyorum' diyor. Bunun sebebini soruyoruz, bir sebebi yok. Ona göre. O zaten o gün onun için yola çıkmış. Her şeyi inkar ediyor. Cep telefonunda sevgilisiyle ilgili olan konuşmalarında başkası için tehditlerde bulunuyor. Başkasından silah istemiş, aslında o günkü eylemi zaten net" diye konuştu.

MINGUZZİ'NİN ANNESİNDEN DESTEK

Öte yandan Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi de destek amacıyla adliyeye geldi. Yasemin Minguzzi, Atlas Çağlayan'ın ailesi ve arkadaşlarına sarılarak destek oldu.

İŞTE KATİLİN CEZASI

Açıklanan mütalaada savcı şüpheli için 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası istedi. Ruhsatsız silah, silahla tehdit suçlarında da ceza istendi.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, E.Ç. (14) 'şüpheli', Atlas Çağlayan 'maktul', aralarında Çağlayan'ın ikiz kardeşi Doruk'un da bulunduğu 4 çocuk 'mağdur', Çağlayan'ın anne ve babasının da bulunduğu 3 kişi ise 'müşteki' sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, olay günü olan 14 Ocak günü saat 20.16 sıralarında bir kafede iki grup arasında tartışma çıktığı, bu sırada Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) E.Ç.'nin, Atlas Çağlayan'ı bıçakladığı, bu olay sonucunda ise Çağlayan'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, olay kapsamında ise soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

"TEK BAŞINA ÖLDÜRÜCÜ NİTELİKTE"

Ölü muayene raporunda, yaralanmanın tek başına öldürücü nitelikte olduğu aktarıldı. Hazırlanan iddianamede Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu yer aldı. Raporda, E.Ç.'nin işlemiş olduğu 'kasten öldürme', '6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler kanununa muhalefet' ve 'silahla tehdit' suçlarını işlediği, suçların fiili olarak hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu vurgulandı.

GÖĞÜSTE 3,5 SANTİMLİK KESİK

Öte yandan maktul Atlas Çağlayan'ın 15 Ocak 2026 tarihli ölü muayene raporu da iddianamede yer aldı. Rapora göre Çağlayan'ın göğüs ön ortada 3 buçuk santimlik kesi, göğüs solda 1 buçuk santimlik kesi olduğu, otopsi raporunda ise, vücutta 2 adet kesici delici alet yarasının tespit edildiği, göğsünün belli yerlerinde geniş kesici delici alet yarasının bulunduğu ve bu yaralanmanın tek başına öldürücü nitelikte olduğu aktarıldı.