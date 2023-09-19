Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile birlikte 12 şehirden 75 sporcunun yarıştığı Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Final Müsabakaları’na katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kültürüne sahip çıkan, ata sporunu yaşayan ve yaşatan kadim şehir Kayseri’de, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu iş birliğinde 2023 Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Final Müsabakaları Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nde 16-17 Eylül günlerinde gerçekleşti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nde gerçekleşen etkinliklere katıldı. Şampiyonaya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, önceki dönem Ekonomi Bakanlarından Mustafa Elitaş, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve çok sayıda sporsever katıldı.

NEFES KESEN YARIŞLARI İLGİYLE İZLEDİLER

Başkan Büyükkılıç ve protokol, tabla bendi müsabakası ve kabak bendi müsabakaları ile tamamlanan 2023 Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Final Müsabakaları’nda nefes kesen yarışları ilgiyle izledi. Şampiyonada tabla bendinde birinci Alperen Alptekin, ikinci Abdullah Ali İdris ve üçüncü de Yiğit Kerem Kekeç oldu. Kabak bendinde ise Alperen Demir'in ilk sırayı göğüslediği yarışmada, ikinci Emre Kibar ve üçüncü Veysel Batuhan Boy oldu.

Ödül töreninde konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Kayseri’de bu kadar güzel bir tesisin olmasının bütün bunları mümkün kıldığını, Atlı Okçuluk sezonun isminin Şafak Tavkulu olmasının ayrıca bir anlamı olduğunu belirterek, bu işin öncülerini yâd etmenin önemine vurgu yaptı.

“KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ BUNLARDAN BİR TANESİDİR”

Sporcuların sayısının arttığını ifade eden Erdoğan, bu tesislerin artmasını hedeflediklerini söyleyerek, şöyle konuştu: “Türkiye'de 4 adet geleneksel spor federasyonunun olması bizi daha da güçlü kılıyor. Kurumsal anlamda netice almaya bizi daha da yaklaştırıyor. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımıza geleneksel sporlarımıza desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Belediyelerimizin ilgisini görüyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyemiz bunlardan bir tanesidir. Onların ön ayak olmasıyla bu tür tesisler meydana geliyor. Yanı başımızda okçuluk salonu var. Buradan milli sporcular yetişmeye başladı bile. Çok kısa sürede sonuç alıyoruz. Bu bizim milli sporumuz. Milli sporumuz olan okçuluk ve binicilik, güreşin yanında haklı yerlerini alacaklar. Dünyada yalnız güreşte değil, okçuluk ve binicilikte de Türkler, en başa oynayan millet olarak bilinecekler. Yeni yetişen nesillerimiz de bunların bizim ata sporlarımız, milli sporlarımız olduğunu bilecekler.”

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu ise bu sezonun son okunun atıldığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği desteklerle federasyon sayısının 4’e çıktığını söyledi.

Konuşmaların ardından ödül merasimine geçilirken, dereceye girenlere madalya ve kupalarını takdim eden Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’mizde iki gündür müstesna bir gün yaşattınız. Böyle tesislerin Kayseri’mize kazandırılmasında desteğini esirgemeyen Bilal Erdoğan başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Dereceye girenlere başarılar diliyorum” diye konuştu.

Protokol ile birlikte tesisleri gezen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, ok atmayı da ihmal etmedi.