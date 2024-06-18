Kurban Bayramı'nda, çoğu insan ilk günü tercih etse de, kurbanlık alışverişi 4 gün boyunca devam ediyor.

16 Haziran'da başlayan bayram nedeniyle cuma günü son kez mesai yapan bankalar, perşembe gününe kadar hizmet vermiyor olacak.

Türkiye'deki yüksek enflasyon sebebiyle kurbanlık fiyatları en az 15 bin liraya kadar çıkarken, ödemelerini yapmak isteyenler ATM limitleriyle karşı karşıya kaldı.

Halk TV'de yer alan habere göre; pek çok banka, günlük ATM para çekim limitini 10 bin lira olarak belirlerken, kurbanlık alımı için 15 bin lira gibi yüksek bir tutarı çekmek isteyenler, geri kalan miktar için ekstra yüksek komisyon ödemek zorunda kaldı.

Bankalar, ATM'lerdeki nakit para talebini karşılamakta zorlanıyor çünkü en yüksek banknotları 200 lira olduğundan fiziksel para taleplerini tam olarak karşılayamıyor.

Özel bankalar, bu sorunu çözmek amacıyla son aylarda 10 ve 20 liralık para giriş ve çıkış slotlarını kapatırken, 200 lira banknotlar için ayrılan bölgeleri de ATM'lerde genişletme kararı aldılar. Ancak bu değişiklikler sorunu tamamen ortadan kaldırmaya yetmedi.

Bayramın ardından birçok özel banka, günlük para çekme limitini 10 bin liradan 20 bin liraya çıkarmaya hazırlanıyor.

Şu anda günlük çekim limitini 7 bin 500 lira olarak belirleyen bazı bankalar ise, aynı oranda artış yaparak günlük çekim limitini 15 bin liraya çıkaracaklar.