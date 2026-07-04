Olay, gece saatlerinde Seferihisar ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi Karakoç mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Osman Güntaş, evinin önündeki kanepede uyuduğu esnada bölgeye inen bir ayının saldırısına uğradı. Durumu fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ayı saldırısı sonucu ağır yaralanan Güntaş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan yaşlı adam, buradaki müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Osman Güntaş, hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Öte yandan, yaşanan üzücü olayın ardından jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme ve arama çalışması başlattı.