Mutlak butlan kararının ardından yönetim krizinin yaşandığı CHP'den istifalar da art arda sürüyor. Son olarak Ankara Milletvekili Adnan Beker CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

"KİŞİSEL HESAPLARIN HAKİMİYETİNİ ÜZÜLEREK İZLİYORUM"

Beker tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kamuoyuna Saygılarımla... Cumhuriyet Halk Partisi’nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim. Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bağımsız Ankara milletvekili olarak ülkemin birliği, beraberliği ve huzuru için mücadele etmeye devam edeceğim."