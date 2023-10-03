Bir televizyon programında Ankara’da meydana gelen terör saldırısına yönelik sarf ettiği sözlere ilişkin hakkında soruşturma başlatılan Ayşenur Arslan, ’terör örgütü propagandası yapma’ ve ’suçu ve suçluyu övme’ suçlarından ifade vermek üzere adliyeye getirildi.

Bir televizyon kanalında 2 Ekim tarihinde Ayşenur Arslan, 1 Ekim’de Ankara’da meydana gelen ve Emniyet Genel Müdürlüğü önünde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik yayın yapmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söz konusu saldırıya yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle şüpheli Arslan hakkında ’terör örgütü propagandası yapma’ ve ’suçu ve suçluyu övme’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

İfadesi alınacak

Şüpheli Arslan, soruşturma çerçevesinde Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Şüphelinin Savcılıkta ifade işlemlerine başlandığı öğrenildi.