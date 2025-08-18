Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü asfalt mesaisi çerçevesinde Serdivan ile Adapazarı’nın kırsalı için kritik güzergahlardan biri olan Beşevler ve Alandüzü Mahallesi arasındaki 3 bin 500 metrelik ulaşım hattını 4 bin 800 ton asfalt ile yeniliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım alt yapısını güçlendirmek, vatandaşların daha konforlu ve güvenli seyahat etmesini sağlamak için şehrin dört bir yanında asfalt mesaisine 7 gün 24 saat devam ediyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekiplerinin yürüttüğü yoğun mesainin son adresi ise Serdivan ile Adapazarı’nın kırsalı için kritik güzergahlardan biri olan Alandüzü ve Beşevler Mahallesi hatları oldu. YOLBAK ekipleri, iki mahalle arasında ulaşımı sağlayan 3 bin 500 metrelik grup yolunu sil baştan yenilemek için bölgede mesaisine başladı. Kazımpaşa, Selahiye, Aralık Mahalleleri’ne ulaşım için de önemli bir hat olan güzergahta kazı ve dolgu işlemleri tamamlandı. Asfalt serim kısmına ise hummalı bir çalışma sonunda kısa sürede geçildi. Şehrin merkezine en yakın kırsal bölgeler olması nedeniyle hem tarımda hem de sosyal yaşam konusunda büyük bir öneme sahip olan bölgede ulaşım kolaylaşacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, "Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin tamamında sürdürdüğümüz asfalt çalışmaları, Serdivan ile Adapazarı ilçemizin Beşevler ve Alandüzü Mahallelerinde devam etmektedir. Her iki mahallemizin arasında yer alan toplamda 3 bin 500 metrelik yolumuz sıcak asfalt ile yenilenmekte ve çalışmalarda 4 bin 800 ton asfalt kullanılmaktadır. Şehrin ulaşım konforunu artırmak ve vatandaşların daha güvenli bir seyahat imkanına ulaşması adına çalışmalarımız devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.