Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince lastik bot içinde 19 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ‘TCSG-905’ ve ‘KB-4304’ Sahil Güvenlik botları hareket halindeki durdurdukları fiber karinalı lastik bot içinde 19 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.