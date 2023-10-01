Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince rotası İtalya üzerinde bulunan yelkenli tekne içinde 57 kaçak göçmen, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi ile ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-65’ tarafından durdurulan hareket halindeki yelkenli tekne içinde 57 kaçak göçmen, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi ile ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 kişi yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.