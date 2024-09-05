Her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan “Halk Sağlığı Haftası” çerçevesinde, Babaeski İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından halk sağlığını korumaya yönelik bir dizi etkinlik düzenlendi.

Babaeski İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı personel; Büyükmandıra beldesinde, Müsellim ve Kuleli köylerinde vatandaşların tansiyon ve kan şekeri ölçümleri yapılarak, sağlık durumları hakkında bilgilendirme sağlandı. Aynı zamanda, Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan koruyucu sağlık hizmetleri hakkında kapsamlı bilgi vererek broşür dağıtımı yapıldı.

Etkinlikler, Babaeski İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından birey ve toplum sağlığını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.