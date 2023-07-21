Dünya genelinde milyonlarca oyuncunun büyülü dünyalara dalış yaptığı oyunlar arasında seçim yapmanızı zorlaştıran birbirinden heyecan verici seçenekler bulunuyor. Bu oyunlar, sınırları zorlayan grafikler, derinlemesine hikayeler ve bağımlılık yaratan deneyimlerle büyüleyici bir atmosfer sunuyor. Hazır olun, çünkü bu oyunlar sizi unutulmaz maceralara sürükleyecek ve gerçeklikten uzaklaştıracak. Düşmanlarla savaşın, dostlarla bir araya gelin ve oyun dünyasının büyüsüne kapılın. Sizleri bekleyen bu çarpıcı oyunlarla, gerçeklikten uzaklaşarak yeni bir dünyanın içine dalmanın zamanı geldi!

Sizler için derledik..

PUBG

Liderlik koltuğunda yer alan PUBG, sürükleyici savaş alanıyla oyuncuları adrenalin dolu bir maceraya davet ediyor. 2018'de çıkış yapan bu başarı öyküsü, 100 milyondan fazla aktif oyuncusuyla PUBG Corporation tarafından yaratıldı.

Minecraft

Minecraft, hayal gücünüzü sınırlarınızı zorlayacak bir maceraya dönüştürüyor! 2011'de piyasaya sürülen bu modern klasik, 95 milyondan fazla oyuncusuyla Mojang Studios imzasını taşıyor.

Apex Legends

Apex Legends, aksiyonun doruk noktasını yaşamak isteyenleri bekliyor! 2019'da Respawn Entertainment tarafından sunulan bu birinci şahıs nişancı oyunu, 50 milyon oyuncusuyla oyun dünyasına yeni bir soluk getiriyor.

Fortnite Battle Royale

Fortnite Battle Royale, görsel şöleniyle sizi büyüleyecek! 2017'de Epic Games tarafından sunulan bu renkli ve yaratıcı oyun, 45 milyon oyuncusuyla unutulmaz bir savaş deneyimi sunuyor.

CS: Global Offensive

CS: Global Offensive, takım çalışmasıyla sizi zirveye taşıyor! Valve Corporation tarafından 2012'de piyasaya sürülen bu efsanevi oyun, 35 milyonu aşkın oyuncusuyla rekabetin vazgeçilmezi haline gelmiş durumda.

HearthStone

HearthStone, kartlarla stratejinizi konuşturmanızı sağlıyor! Blizzard Entertainment tarafından 2012'de yaratılan bu bağımlılık yaratan oyun, 30 milyondan fazla oyuncusuyla sizleri bekliyor.

League of Legends

League of Legends, MOBA türünün en kudretli temsilcisi olarak öne çıkıyor! 2009'da Riot Games tarafından piyasaya sürülen bu devasa oyun, 27 milyonu aşkın aktif oyuncusuyla benzersiz bir savaş deneyimi sunuyor.

Call of Duty Mobile

Call of Duty Mobile, cep telefonlarınızda savaşın ateşini yakıyor! TiMi Studios'un 2019'da sunulan bu aksiyon dolu oyunu, 15 milyondan fazla oyuncusuyla sizi hareketli bir maceraya çağırıyor.

Among Us

Among Us, arkadaşlarınızla dolandırıcılık oyununda gerilimi doruğa taşıyor! InnerSloth LLC'nin 2018'de sunulan bu sürükleyici oyunu, 8 milyon oyuncusuyla heyecan dolu anlar yaşamanızı sağlıyor.

Call of Duty Warzone

Call of Duty Warzone, savaşın çetin yüzüyle yüzleşmenizi istiyor! Activision'un 2020'de sunulan bu heyecan verici oyunu, 6 milyondan fazla oyuncusuyla taktiksel becerilerinizi sınayacak bir deneyim sunuyor.

Bu oyunlar, sınırları zorlayan grafikleri, sürükleyici hikayeleri ve benzersiz deneyimleriyle sizi büyüleyecek. Hazır olun, çünkü bu oyunlar kendi dünyasında unutulmaz maceralara adım atmak için sizleri bekliyor!