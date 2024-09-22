Edirne’de bir vatandaşın bahçede yaktığı çöplerden sıçrayan alevler, konteyneri ve odunları küle çevirdi.

Edirne’de bir vatandaş, Trakya Üniversitesi’nin arka kısmında bulunan bağ evinin bahçesinde çöpleri yaktı. Rüzgarın etkisiyle alevler bahçede bulunan konteynere ve odunların istiflendiği alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Konteyner ve odunlar yanarak kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili polis, inceleme başlattı.