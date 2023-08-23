Çanakkale'de çıkan orman yangınına ilişkin açıklama yapan MHP lideri Bahçeli, ""Sosyal medyaya üşüşmüş bazı alçakların yangının imar rantı gayesiyle çıkarıldığını iddia etmeleri, sefil ve şerefsiz bir bühtandır. Böylesi zamanlarda ortalığı bulandıranların deşifre edilip yakalarından tutulması, hukuk ve demokrasi namusunun da bir gereğidir" dedi.

MHP lideri Bahçeli, dün öğle saatlerinde Çanakkale'de çıkan orman yangınına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bahçeli, Çanakkale'nin sadece bir şehrin adı olmadığını belirterek, "Bir hilal uğruna kara toprağın koynunda sere serpe uzanıp yatan aziz şehitlerimizin mukaddes yadigarı, tarihin en büyük şehitlik anıtıdır. Her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu vatan köşesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle çok geniş bir alana yayılmıştır. Üzülerek ifade etmeliyim ki; Ege'nin iki yakası tutuşmuştur. Tesellimiz, şu ana kadar can kaybının olmamasının yanında, alevlerin çok şükür önünün kesilmesidir. Devlet bütün imkanlarıyla yangın sahasındadır. 1500 hektarlık alana havadan ve karadan seferberlik ruhuyla müdahale edilmektedir. 9 köyümüzün tedbir amaçlı tahliyesi sağlanmıştır. Allah'ın izniyle son kıvılcımın söndürülmesine kadar mücadele sürecektir" ifadelerini kullandı.

'YÖRE İNSANIMIZA 'GEÇMİŞ OLSUN' DİLİYORUM'

Yangınların nasıl ve neden çıktığının ilerleyen günlerde ayrıntısıyla tespit edileceğini kaydeden Bahçeli, "Ancak sosyal medyaya üşüşmüş bazı alçakların yangının imar rantı gayesiyle çıkarıldığını iddia etmeleri, sefil ve şerefsiz bir bühtandır. Böylesi zamanlarda ortalığı bulandıranların deşifre edilip yakalarından tutulması, hukuk ve demokrasi namusunun da bir gereğidir. Bahse konu yangından dolayı zarar ziyan içinde olan yöre insanımıza geçmiş olsun dileklerimi özellikle iletiyor, yanan ormanlık alanların eskisi gibi yine yeşile bürüneceğine inanıyorum. Bu süreçte parti olarak yangınla mücadeleyi ön şartsız destekliyor ve dua ediyoruz. Hiç kuşkumuz yoktur ki devrilse bile ağaçlarımız, dikilir yeni fidanlarımız" açıklamasında bulundu.