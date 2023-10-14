Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 19. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail Filistin çatışmasına değindi. Bahçeli, "Gazze'ye saldırılardan üzüntü duyuyoruz. Şu an Gazze'de insanlık dışı bir muamele var. Su yok, gıda yok..." ifadelerini kullandı. Bahçeli harita göstererek Filistin'in yok edilmek istendiğini açıkladı ve, "İsrail’in aklını başına alması ve Amerikalı dayılarına güvenmemesi lazım." dedi.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

Ortadoğu'da acımasız faaliyetlerden çok büyük bir üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isterim. Şu an Gazze'de insanlık dışı bir muameleyle karşı karşıya bırakılmıştır. Su yok, elektrik yok. Dünya bu olayları seyretmektedir. Haçlı seferinin yeni bir ruhu doğuyor, bu dikkat çekicidir. Lobiler faaliyete geçiyor. Birçok mazlum inim inim inliyor.

1947 yılındaki Filistin, şurası 1967 arasındaki gelişmeler, 2010 yılındaki gelişmeler... Filistin toplumu yok ediliyor. 1967 hesap alınarak başkenti Kudüs olan Filistin devleti kurulmalı. Orada çocuklarımızın defni dahi yapılamıyor.

Bu bölgede istikrarın oluşması için barış çemberinin kurulması lazım. Bu ülkelerin Filistin'e sahip çıkması gerekiyor.

"İsrail aklını başına alsın"

Erdoğan bir an evvel ateşkes için çalışıyor. Emperyalist ruh ortadan kalkmalı. Cumhurbaşkanımızın diplomatik faaliyetlerini destekliyoruz. İsrail’in aklını başına alması ve Amerikalı dayılarına güvenmemesi lazım. Türkiye’nin etrafında kenetlenerek bu sıkıntıları gidermesi lazım. Sorun ABD ve İsrail arasındadır. Sorunu çözecekse onlar çözeceklerdir.