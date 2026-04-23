Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özgür Özel ile görüşme ihtimali sorulduğunda Erdoğan, “Böyle bir soru olur mu? Biz iktidar partisiyiz, ana muhalefetle görüşüp görüşmemek diye bir anlayış olmaz. Elbette görüşürüz, neden görüşmeyelim” ifadelerini kullandı.

SÜREÇTE TIKANMA YOK!

Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine dair ise "Terörsüz Türkiye süreci gayet olumlu bir şekilde aynı hızla devam ediyor. Tıkanan bir şey yok" sözlerine yer verdi.

BAHÇELİ: SÜREÇ ÇABUK OLMALI

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çarpıcı bir açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi.

Bahçeli "Terörsüz Türkiye süreci ne kadar çabuk olursa o kadar iyi olur. Partiler raporlarını verdiler, yetkinin Meclis'te olması lazım" sözlerine yer verdi.

DEM HEYETİ'NE ZİYARET

Erdoğan, TBMM’de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu’nda DEM Parti Heyeti’nin masasını ziyaret etti.

Heyettekilerle selamlaşan Erdoğan, DEM Parti Heyeti’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

BAHÇELİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli TBMM'deki 23 Nisan Resepsiyonu'nda bir araya geldi. Erdoğan ve Bahçeli, resepsiyonda sohbet etti.