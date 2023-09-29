Bahçelievler’deki 6 katlı binada ilk belirlemelere göre doğal gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Özgür Çoban son yolculuğuna uğurlandı.

Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde dün 6 katlı bir binanın 5. katında bulunan dairede ilk belirlemelere göre doğal gaz sıkışması nedeniyle bir patlama meydana gelmiş, patlamada Özgür Çoban ve Ömer Özdemir hayatını kaybetmiş, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmet Bal da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Adli tıpta otopsisi biten ve cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Özgür Çoban için Bahçelievler Hacı Bektaş-ı Veli Eğitim ve Kültür Merkezi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe’nin yanı sıra Çoban’ın ailesi ve sevenleri katıldı. Törende gözyaşlarını tutamayan Çoban’ın annesi yakınlarının yardımıyla ayakta kalırken, oğlu için ağıtlar yaktı. Yapılan törenin ardından Çoban’ın cenazesi Yenibosna Mezarlığı’na defnedildi.