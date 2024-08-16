Bahçeşehir Koleji öğrencileri Kutay Kulbak ve Arda Ünver, 55 ülkeden 256 öğrencinin katıldığı Avrupa Fizik Olimpiyatları’nda büyük bir başarıya imza atarak altın madalya kazandı.

8. Avrupa Fizik Olimpiyatları, Gürcistan’ın Kutaisi kentinde, 15-19 Temmuz tarihlerinde gerçekleşti. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında yetiştirilen genç bilim insanları, Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etme fırsatı buldu. Büyük bir rekabete sahne olan 55 ülkeden 256 öğrencinin katıldığı olimpiyatlarda, Bahçeşehir Koleji Kemerburgaz Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Kutay Kulbak ile Bahçeşehir Koleji Gebze Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Arda Ünver altın madalya kazandı. Türkiye’yi temsil eden diğer öğrenciler de bir gümüş ve bir bronz madalya elde etti.

Küçük yaşta başlayan bilim tutkusu, uluslararası madalyalara taşındı

Türkiye’yi uluslararası arenada gururlandıran Kutay Kulbak, babasıyla izlediği belgesellerle başlayan bilim tutkusunu ve altın madalyaya giden yolculuğunu şöyle anlattı:

“Bilime, özellikle de fiziğe olan ilgimin kaynağı ailemdir. İlkokul yıllarında babamla geç saate kadar izlediğimiz astronomi ve fizik belgeselleri, bu alanlara olan ilgimi artırdı. Annemin kitaplarla destek olması sayesinde bilime merakım ve tutkum ortaya çıktı. Ortaokulda, TÜBİTAK’ın proje yarışması için bir fizik projesi hazırladım. Bu proje ile önce bölge birincisi, ardından ülke finalinde üçüncü oldum. Ortaokulun son yılında fizik olimpiyatlarından haberdar oldum ve bu nedenle olimpiyatlarda birçok başarısı olduğunu bildiğim Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi’ni tercih ettim. Okulumun ve özellikle hocalarımın desteğiyle Asya Fizik Olimpiyatı’nda mansiyon ve gümüş madalya, Avrupa Fizik Olimpiyatı’nda altın madalya ve en son olarak Uluslararası Fizik Olimpiyatı’nda gümüş madalya kazandım. Küçük yaşta hayran kaldığım bilim insanları gibi fizik alanında insanlığa faydalı çalışmalar yapmak istiyorum."

“Bilime ilgim, okulda tutkuya dönüştü”

Olimpiyatta ülkemizi altın madalya ile gururlandıran Arda Ünver ise bilime olan ilgisinin küçük yaşlardan itibaren başladığını, lise yıllarından itibaren ise büyük bir tutkuya dönüştüğünü belirtti. Ünver, “Bilime olan ilgim ilkokul yıllarından başlıyor, ancak bu ilginin tutkuya dönüşmesinde okulumun büyük bir etkisi var. Olimpiyatlara hazırlanan öğrencileri gördüğümde, az düşünülmüş ama heyecan dolu bir kararla olimpiyatlara katılmaya karar verdim. Yoğun bir çalışma süreci sonunda ulusal sınavlarda bronz ve gümüş madalyalar kazandım. Ardından Asya, Avrupa ve Uluslararası Fizik olimpiyatlarında Türkiye’yi temsil etme gururunu yaşadım. Fizik alanındaki çalışmalarımı daha ileri seviyeye taşıyarak ülkemi gururlandırmaya devam etmek istiyorum” dedi.