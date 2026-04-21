“Yenilikçi uygulamaları Avrupa’da öğreniyoruz” adlı Erasmus+ projesi kapsamında 4 öğretmenin rehberliğinde 20 öğrenci; Prag, Viyana ve Bükreş’te 21 gün süren staj programına katıldı. Öğrenciler, mesleki deneyim kazanmanın yanı sıra Avrupa’daki farklı eğitim sistemlerini yerinde gözlemleme ve yabancı kültürleri tanıma fırsatı buldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Okul Müdürü Sedat Paslı, projelere büyük önem verdiklerini belirterek, Okulumuzda proje kültürünü yerleştirmeye ve bunu gelecek kuşaklara bir miras olarak bırakmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimize daha iyi öğrenme ortamları sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Proje faaliyetlerimiz aralıksız devam edecek.” dedi.