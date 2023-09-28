Toplam 4 yarıştan oluşan 2023 Türkiye Baja Şampiyonası ilk yarışı Baja Resital, Bursa Alternatif Sporlar Spor Kulübü (BASK) tarafından 29-30 Eylül – 1 Ekim tarihlerinde ICRYPEX ana sponsorluğunda, Bursa Büyükşehir Belediyesi desteği ile Bursa’da organize edilecek.BURSA (İGFA) - 29 Eylül 2023 Cuma günü saat 16:00’da Sur Yapı Marka AVM önünden verilecek seremonik start ile başlayacak yarışta, 25 adet 4×4 arazi aracı ile 50 sporcu mücadele edecek.

Dayanıklılık ve adrenalinin ön plana çıktığı Baja Resital’de ekipler 120 ile 1000 metre arasında değişen yükseklilerde geçen 220 km. uzunluğundaki zorlu özel etaplarda ter dökecekler. Cumartesi ve Pazar günü Kemalpaşa ilçesi Muradiyesarnıç mahallesinde kurulacak olan seyirci alanından izlenebilecek yarışın servis alanı ise Mustafakemalpaşa Belediye meydanında olacak.

29 Eylül Cuma günü saat 16.30’da Bursa’nın doğa harikası noktalarından Dağyenice göleti bölgesinden başlayacak olan BASK seyirci etabını takiben, 30 Eylül Cumartesi günü Kemalpaşa ilçesi Muradiyesarnıç bölgesinde yer alan Maceraist etabın iki kere geçilecek.

1 Ekim Pazar günü Karapınar bölgesinde BAV-ISUZU özel etabının geçilmesiyle devam edecek olan organizasyon aynı gün saat 16.45’ten itibaren Aloft Hotel önünde sona erecek.