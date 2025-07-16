Görüşmede Süveyda'daki çatışmaların yanı sıra İsrail'in Suriye'nin güneyi ve Şam'a yönelik saldırıları ele alındı. Bakan Fidan, İsrail'in bu bölgeleri hedef alan saldırılarının ciddi endişe yarattığını ifade etti. Ayrıca, bölgesel güvenliği ve Suriye'de istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları sekteye uğratan müdahalelerin sona ermesi gerektiğini dile getirdi. Fidan, Suriye'de kalıcı huzurun sağlanabilmesi için tüm ilgili tarafların sorumluluk alarak çaba göstermesinin önemine dikkat çekti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi