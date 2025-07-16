Ekonomik seferberliğin cesaretli adımlarla mümkün olabileceğini söyleyen iş insanı Kenan Kender, “Günü kurtaracak adımlar daha büyük sıkıntılara yol açabilir. Bu nedenle geleceği garanti altına alacak adımlar atmamız gerekiyor” dedi.

İş dünyasının beklentilerine yönelik önerilerini de dile getiren Kender, KOBİ’ler için ihtiyaca cevap verebilecek özel destekli kredi paketlerinin mutlaka hazırlanması gerektiğini dile getirerek, “Ekonomik daralmanın yaşandığı bugünlerde devletimiz iş dünyasına nefes aldıracak bazı çalışmaları hayata sunması gerekiyor. Kredilerin önü açılmalı, vergi ve SGK borçları mutlaka yeniden yapılandırılmalı. Hazine destekli KGF sistemleri sadeleştirilmeli, yine çok önemli bir gider kaynağı olan enerji noktasında da destekler verilmeli. Diğer bir destekleme alanı da lojistik olmalı.. Bu alanlarda teşvik verilmesi çok faydalı olacaktır. Ama her şeyden önemlisi faizlerin kontrol altına alınması ve düşürülmesi şart” diye konuştu.

EKONOMİK KRİZ DEĞİL, GÜVEN KRİZİ VAR

Ekonomide yaşanan daralmalar ve durgunlukları bir kriz olarak görmemek gerektiğini de söyleyen Kenan Kender, “Şu an aslında ekonomik krizden bahsetmiyoruz. Yaşadığımız durumun adı tamamen güven krizidir. Bizlerin önce bunu aşması lazım. Devletimizin görevleri arasında sadece para politikasını yürüten değil, iş dünyası ve toplumun umudunu onarıcı bir yapısı da var“şeklinde konuştu.

İNEGÖL’ÜN SESİ ÜLKEMİZİN SESİDİR

Üretim ekonomisinde yüksek faizlerden kaynaklı bir yavaşlamadan da söz edilebileceğini ifade eden Kenan Kender, “İnegöl’ün sesi aslında bir anlamda ülkemizin sesidir. Bizlerin tek bir derdi var. Güvenin yeniden inşası ve üretimin artması. Bizim yerelde yaşadığımız sorunların tamamı, ülkemizin her köşesinde var. Bu nedenle bizlere düşen görev, önerilerimizi iletmek ve bu konuda çaba göstermek” diye konuştu.