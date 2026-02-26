Adalet Bakanı Akın Gürlek, terör ve örgütlü suçlardan tutukluların avukat görüşmelerine ilişkin çarpıcı veriler paylaştı. Gürlek, suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın bir ayda 292 avukat tarafından ziyaret edildiğini belirterek bazı avukatların örgüt içinde "kurye" gibi kullanıldığını belirtti. Talimat iletimi ve itirafçıları engellemeye yönelik baskı iddialarına dikkat çeken Gürlek, maddi delil ve mahkeme kararı şartıyla "kurye avukatlar" hakkında yeni bir yasal düzenleme planlandığını açıkladı.

"ADNAN OKTAR'I 1 AYDA 292 AVUKAT ZİYARET ETTİ"

Bakan Gürlek, bazı avukatların kurye olarak kullanıldığını da söyleyerek dikkat çeken bir veriyi açıkladı. Adnan Oktar silahlı suç örgütü ile ilgili avukat ziyareti verisini paylaşan Bakan Gürlek, "Suç örgütü lideri Adnan Oktar'ı 1 ayda 292 avukat ziyaret etti. 292 avukat, suç örgütü liderini ziyaret eder? Çünkü avukatlar kurye olarak kullanılıyor." dedi.

Avukatların kurye olarak kullanılmasının detayını paylaşan Bakan Gürlek, "Bu avukatlar, örgüt liderinin talimatını dışarıya iletiyor, cezaevindeki diğer şahıslara 'etkin pişmanlıkta bulunmayın', 'itirafçı olmayın' gibi onlara baskı yapıyor." şeklinde konuştu.

"GEREĞİNİ YAPARIZ"

Kuryelik yapan avukatlarla mücadele edeceklerini belirten Gürlek, "Eğer ki bir avukat, örgütün kuryeliğini yapmışsa, dışarıdan haber götürmüşse, örgüt liderinin talimatıyla dışarıdaki örgüt üyelerine moral motivasyon veriyorsa ya da cezaevinde yatan diğer örgüt üyelerine 'itirafçı olmayın, biz size sahip çıkacağız' demişse biz bunun gereğini yaparız." dedi.

"DÜZENLEME YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Konuya ilişkin yeni bir düzenlemenin de sinyalini veren Bakan Gürlek, "Bu avukatlar ilgili düzenleme yapmayı düşünüyoruz. Bu düzenlemede de mahkeme kararı olacak ve maddi delil olacak. Bizim, hakkıyla çalışan avukatlarımızla bir sorunumuz yok. Avukatlarımızın zorluklarını da biliyorum. Biz aynı ailenin mensubuyuz." ifadelerini kullandı.